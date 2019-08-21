«Слуга народа» предлагает назначить премьером Алексея Гончарука из офиса Зеленского

В Верховной Раде партия «Слуга народа» предложила Владимиру Зеленскому кандидатуру премьер-министра.

Партия предлагает назначить главой Кабинета министров замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

В соответствии с законами Украины, премьер-министр назначается Радой по представлению президента Украины.

При этом кандидатуру для назначения на должность главы правительства вносит президент по предложению коалиции депутатских фракций в ВР или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Рады.