«Слуга народа» предлагает назначить премьером Алексея Гончарука из офиса Зеленского

«Слуга народа» предлагает назначить премьером Алексея Гончарука из офиса ЗеленскогоСегодня, 12:10
В Верховной Раде партия «Слуга народа» предложила Владимиру Зеленскому кандидатуру премьер-министра.
Партия предлагает назначить главой Кабинета министров замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.
В соответствии с законами Украины, премьер-министр назначается Радой по представлению президента Украины.
При этом кандидатуру для назначения на должность главы правительства вносит президент по предложению коалиции депутатских фракций в ВР или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Рады.