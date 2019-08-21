В Луганской области предприятия должны за газ почти 3 миллиарда гривень

Северодонецкая ТЕЦ должна за газ 477 млн гривень. При этом за 2019 год долг предприятия увеличился на 222 миллиона гривень. об этом сообщает пресс-центр «Нафтогаз України».

Суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» региональных газоснабжающих предприятий за природный газ составляет около 22,5 миллиарда гривень.

В Луганской области ПАТ Луганскгаз задолжало почти 1,5 миллиарда гривень. При этом еженедельно долг растет на 180 миллионов гривень, что связано с переводом единственной электростанции Луганской области на природный газ вместо угля.

Из промышленных должников наибольшая задолженность у Лисичанского стеклозавода Пролетарий - 833 млн гривень и у Алевского меткомбината на оккупированной РФ территории Луганской области - 188 млн гривень.