Новая Верховная Рада начинает свою работу

Новая Верховная Рада начинает свою работуСегодня, 10:19
Сегодня, 29 августа, Верховная Рада Украины IX созыва соберется на свое первое заседание. Право зачитать текст присяги, а он определен статьей 79 Конституции Украины, предоставляется самому старшему по возрасту народному депутату.
В новом парламенте эта честь досталась Юлию Иоффе, представителю «Оппозиционного платформы - За жизнь» из Луганской области, депутату Верховной Рады предыдущих шести созывов.
Заседание начнется с формирования временного президиума Рады. Затем глава правительства Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабмином. Далее парламент будет формировать депутатские фракции и группы. Следующим идет вопрос о коалиции.
Согласно повестке дня, 29 августа также изберут Счетную комиссию Совета, спикера и двух вицеспикерив.
Далее Рада планирует заслушать внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского.
В повестке дня также рассмотрение законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Также после формирования коалиции народные депутаты могут рассмотреть вопросы:
- введение процедуры импичмента президента;
- законопроект об ответственности депутата за несовершенную работу и механизм отзыва депутатов и ответственность депутатов перед своими избирателями;
- допуск частного сектора в космическую отрасль (коммерческий космос);
- вопрос сокращения количества депутатов до 300;
- противодействие "законодательному спаму";
- отмену госфинансирования политических партий, которые не прошли в парламент;
- изменения в законодательство по концессиям;
- отмену комиссии по вопросам приватизации.