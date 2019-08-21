Новая Верховная Рада начинает свою работу

Сегодня, 29 августа, Верховная Рада Украины IX созыва соберется на свое первое заседание. Право зачитать текст присяги, а он определен статьей 79 Конституции Украины, предоставляется самому старшему по возрасту народному депутату.

В новом парламенте эта честь досталась Юлию Иоффе, представителю «Оппозиционного платформы - За жизнь» из Луганской области, депутату Верховной Рады предыдущих шести созывов.

Заседание начнется с формирования временного президиума Рады. Затем глава правительства Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабмином. Далее парламент будет формировать депутатские фракции и группы. Следующим идет вопрос о коалиции.

Согласно повестке дня, 29 августа также изберут Счетную комиссию Совета, спикера и двух вицеспикерив.

Далее Рада планирует заслушать внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского.

В повестке дня также рассмотрение законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Также после формирования коалиции народные депутаты могут рассмотреть вопросы: