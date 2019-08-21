С 1 сентября КПВВ в Луганской и Донецкой областях изменят режим работы

С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения в Донбассе, перейдут на осенний режим работы.

В осенний период пропуск граждан через КПВВ осуществляться с 07:00 до 18:30.

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры в Луганской области:

КПВВ «Золотое» (не пропускает людей со стороны оккупированных российскими террористами территорий и обратно);

«КПВВ «Станица Луганская».

КПВВ в Донецкой области: