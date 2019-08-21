Российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из БМП и гранатометов

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Лебединского — из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополь — из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных Сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Новолуганское — применил запрещенные минского соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в районе Зайцево — запрещены минского соглашениями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

вблизи Новотошковское — из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Южного — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Майорска противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора «Горловка — Бахмут». Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.