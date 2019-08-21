Мост между Лисичанском и Северодонецком обещают отремонтировать до конца 2019 года

Строительство-реконструкция при софинансировании Государственного фонда регионального развития и Северодонецкого городского совета пойменного моста №1, что находится на автодороге между Северодонецком и Лисичанском, должно было начаться еще в 2017 году, но финансирование было открыто только в 2018 году. Поэтому работы начались с годовым опозданием. И с соблюдением всех строительных технологий, которые постоянно контролируют соответствующие инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецкого городского совета.

«Несмотря на нарушение сроков финансирования мы должны завершить основные работы по строительству моста до конца года. Согласно программе, это строительство финансируется только три года - до конца 2019 года. Хотя средства и начали поступать только в 2018 году, но предыдущий год также считается. И финансирование в 2020 году продолжено не будет. Поэтому если мы не ускоримся - строительство ляжет только на городской бюджет. Этого мы допустить не можем. Поэтому нужно приложить максимум усилий для завершения строительства объекта в определенные сроки», - отметил Вячеслав Ткачук.