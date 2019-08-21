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США готовы присоединиться к встрече в нормандском формате по войне на Донбассе

Вчера, 16:53 citynews.net.ua | Напечатать

Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к встрече в нормандском формате, относительно урегулирования конфликта в Украине. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтон, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Болтон, конфликт на Донбассе является более глобальным вопросом, чем просто европейский спор.

"США готовы любым способом приобщиться к усилиям в этом направлении. Потому что то, что происходит в Украине нельзя рассматривать как чисто европейский спор. Это более глобальный вопрос. Поэтому в свое время и был создан альянс НАТО, из-за опыта, который мы имели из-за причастности к двум мировым войнам. Поэтому вопрос безопасности и мира в Европе остается важными для нас", - заявил Болтон.

Также представитель США отметил, что встреча в нормандском формате должна пройти в ближайшем будущем.

"Французская и немецкая стороны обсудили вопрос нормандского формата на встрече "Большой семерки". Они планируют эту встречу организовать в будущем через некоторое время. Но для таких встреч, надо хорошо подготовиться и опираться на опыт, который был в прошлом. Ведь если не было положительных наработок в предыдущих встречах, то какой смысл проводить такие конференции", - отметил советник Трампа.

 


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