Громадські організації закликають Президента не перепризначати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-які посади

Громадські організації закликають Президента не перепризначати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-які посадиВчера, 15:15
Громадські організації закликають Президента та його монобільшість у парламенті не перепризначати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на будь-які посади. Перебування Авакова на державній посаді несе багато шкоди та є небезпечним для України.
29 серпня 2019 року починається відлік нової української влади. Разом із новим парламентом Україна отримає новий уряд. Протягом президентської та парламентської передвиборчих кампаній ми чули від чинного Президента України та його політичної партії багато обіцянок про: “Виклик системі! Пошук якісно нових людей, які готові змінювати, які не були частиною старої політики, які мають здобутки у своїй справі! Перше завдання — очищення країни від корупції, мародерства, хабарників та лицемірів”. Саме на підтримку цих ідей народ вперше в українській історії дав Президенту України парламентську монобільшість, яка одноосібно сформує новий уряд.
Але що ми бачимо зараз? За повідомленнями ЗМІ, крісло віце-прем’єра з силових питань пропонують посісти діючому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову — людині, яка в суспільстві чи не найбільше асоціюється зі старою політикою корупції та лицемірства.
Арсен Аваков 5 років очолював Міністерство внутрішніх справ. Саме на його совісті повний провал поліцейської реформи, саботаж переатестації та залишення на ключових посадах “міліціонерів-перевертнів в погонах”, залишення на посаді фігурантів справ Майдану, підозрюваних і обвинувачених, нерозкриті напади на громадських діячів, численні корупційні скандали, пов’язані з ним та його оточенням.
Ми звертаємось до Президента України та президентської фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді з вимогою не давати Арсену Авакову жодних нових посад.
Перепризначення Авакова до нового уряду буде чітким сигналом для українського народу, що обіцянки про очищення країни “від корупції, мародерства, хабарників та лицемірів” є пустопорожніми, і це призведе до розчарування у вас як у політиках. Неможливо впроваджувати реальні зміни, якщо Арсен Аваков залишиться в уряді. Тому ми вимагаємо не починати роботу нової влади з такої фатальної помилки минулого. Саме зараз критично необхідно, аби ви продемонстрували послідовність ваших заяв із вашими діями.
Правозахисна Ініціатива
Центр Протидії Корупції
ВГО Автомайдан
Центр громадського моніторингу та досліджень
ГО ОPIR.ORG
Антикорупційний штаб
Адвокатська дорадча група / Advocacy Advisory Panel
Правозахисний центр "Дія"
StateWatch
Transparency International Ukraine
ГО «Платформа Громадський Контроль»
ГО «ЗахисТИ»
@Центр громадянських свобод
ГО «Праве Діло»
Фундація DEJURE
ACREC
Платформа Громадський контроль
BIHUS.info
ТОМ 14
ГО Інститут законодавчих ідей
Медійна ініціатива за права людини
БФ «Восток SOS»
ZMINA. Центр прав людини
ГО «Родини Героїв Небесної Сотні»