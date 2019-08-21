Адвокат Маси Найем рассказал о защите журналиста Валерия Иванова от преследования полицией

Адвокат Маси Найем рассказал о защите журналиста Валерия Иванова от преследования полициейВчера, 12:47
После расследования, проведенного сыном известного журналиста и профессора, у его отца начались проблемы с правоохранительными органами и кампания по дискриминации с привлечением российских и украинских ботоферм.
Но не Фейсбуком единым приходится бороться с преследованием.
Три месяца назад у Валерия Иванова провели обыск, до сих пор арестованы счета и регулярно пишут кляузы в международные структуры.
Все это началось после того, как вышло расследование Дениса Иванова о милицейском чиновнике Шевцове, который хотел попасть в ГБР, но так и не попал.
Адвокат компании Миллер Маси Найем на своей странице в Фейсбук рассказал в чем обвиняют Валерия Иванова и как юристы помогают отбиться от незаконных действий аваковской полиции.
Немного про уже открытую войну полиции против журналистики.
Дело касается Валерия Феликсовича Иванова
Он профессор журналистики, доктор филологических наук и президент Академии украинской прессы. Автор более 530 научных работ, 28 монографий, 6 учебников (кстати, первого учебника «Журналистская этика»).
Его зовут на лекции, с ним сотрудничают международные организации
- «Представительство Фонда Фридриха Науманна в Украине»;
- «Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине»;
- Фонд развития СМИ Посольство США в Украине (U.S. Embassy Kyiv Ukraine).
У Валерия Иванова недавно прошли обыски дома и арестовали все счета, включая счета жены. Официальным обоснованием этих обысков стало досудебное расследование в уголовном деле по статьям уголовного кодекса, «очень характерным» для профессора журналистики:
- вымогательство;
- угроза убийством;
- незаконное лишение свободы или похищение человека;
- угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа;
- и незаконное сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконное изменение такой информации, кроме случаев, предусмотренных другими статьями настоящего Кодекса.
В рамках досудебного расследования по другому уголовному делу, которое раннее было заведено на его сына, полиция запросила у Академии украинской прессы информацию по сотням транзакций.
Полученная информация уже через четыре часа после передачи была слита в СМИ с сомнительной репутацией. На этих же сайтах, пытаясь навредить репутации профессора, ежедневно публикуются материалы с недостоверной информацией о нем.
На некоторых мероприятиях с участием Валерия Феликсовича начали появляться проплаченные провокаторы.
При чем тут полиция?
Вот краткая хронология с чего это началось:
Начало 2018 года.
Некий Евгений Шевцов, заместитель начальника главного следственного управления полиции, решил пойти в государственное бюро расследований. Сам порыв понятен – если не можешь раскрывать преступления, то нужно их возглавлять.
Сразу же после того, как стало известно, что Е. Шевцов идет в ДБР, по нему выходят расследования:
- Бигус Инфо;
- Радио Свобода;
- Украинская правда;
- В fb групе ACAB UA.
Е. Шевцов попытался подавить скандал в СМИ, связанный с его доходами, с его женой и уголовным делом на компанию, которая причастна к их семье.
Сын профессора Валерия Иванова, Денис Иванов, является участником fb группы ACAB UA. У Дениса начались обыски по уголовному делу, которое вообще было закрыто. После обысков пошли угрозы и он с женой и двумя малолетними детьми были вынуждены покинуть страну.
Когда это не помогло потушить пожар – начались обыска в доме у отца Дениса, Валерия Феликсовича.
Ряд организаций попытались нежно напомнить полиции, что давить на СМИ нельзя.
- Была реакция Комиссии по журналистской этике.
- Реакция Национального союза журналистов Украины.
- Твитт Посольства США в Украине.
- Публикация в Дойче Велли;
- Публикации во всех ведущих украинских медиа.
Очевидно, что это не помогло.
Мы в Міллер, юридична компанія с удовольствием согласились защищать Валерия Феликсовича. И тут уже дело не столько в его защите (так как в действиях профессора нет состава не единого из инкриминируемых полицией преступлений), а в том, чтобы наказать виновных в незаконном преследовании одного из самых уважаемых людей в журналистике.
Наказание должны понести
- сотрудники правоохранительных органов, которые выполняют незаконные приказы;
- те, кто распространяет неправдивую информацию о профессоре;
- и самое главное – тот, кому выгодны вышеуказанные «активности». Понимаем, что господин Шевцов работает не сам и у него есть партнеры соучастники. По этому поводу нужно будет разбираться отдельно.
На данный момент мы уже отстроили линию защиты и нападения. Из простых действий:
1. Получили постановление суда, обязывающее ДБР внести в ЕРДР данные об уголовном преступлении.
2. Также поданы ряд заявлений об уголовных преступлениях, в которых мы подозреваем:
- Старшего следователя Главного следственного управления НПУ майора полиции Лютого А. Б.
- Прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов НПУ Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ Ярошенка В.
- Старшего следователя по особо важным делам ГСУ НП Украины Платова А.
- Главного оперуполномоченного инспектора ДЗЭ НПУ подполковника полиции Воевуцкого В.А.
- Старшего уполномоченного в ОВД ДЗЭ НПУ майора полиции Иваника А.Д.
- Старшего оперуполномоченного по ОВД ДЗЭ НПУ старшего лейтинанта полиции Ковтуна М.А.
- Заместителя начальника управления ГСУ НПУ Шевцова Е.А.
3. Отдельно будет допрошена одна гражданка, которая принимала наиболее активное участие в размещении материалов, которые могли нанести ущерб нашему Клиенту. Убедительно советую готовиться к допросам, так как в этом уголовном деле будет много вопросов.
4. Так как за данным делом следят иностранные организации, транзакции с которыми у Валерия Иванова запросили НПУ, поставив под сомнение прозрачность их деятельности, нами были отправлены письма в Посольство США в Украине и посольства стран ЕС с просьбой обратить внимание на «друзей» свободы слова.
Более сложные надстройки в защите и нападении будут позже, о чем будем отдельно информировать.
Кто-то сказал, что нельзя начинать то, что не знаешь как закончить. Очевидно, что начав войну против свободы слова, господин Шевцов с партнерами потеряли точку в конце предложения.
Она же, в демократической стране, могла бы быть опорой, если б у него была репутация.