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На оккупированной территории Луганской области 8 городов останутся без воды

Вчера, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 28 августа на оккупированных территориях Луганской области сократят подачу воды в ряд населенных пунктов.

Как сообщают СМИ, подконтрольные боевикам, в среду, 28 августа, специалисты ГУП ЛНР «Лугансквода» планируют выполнить ремонтные работы на магистральном водоводе Д-1200 мм «Насосная станция 4 подъема города Алчевск – 4-й подъем ЗФС».

В связи с этим с 8.00 и, ориентировочно, до 20:00 28 августа будет на 50% сокращено водоснабжение потребителей в городах Артемовск, Зоринск, Брянка, а также в поселках Кипучая, Байрачки, Комсомолка, Замковка и Софиевка.


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