27 августа российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня 1 солдат ВСУ ранен

27 августа российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня 1 солдат ВСУ раненВчера, 10:02
27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы сосредоточились на позициях ВСУ в Донецкой области.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:
- неподалеку Талаковка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды около Павлополь - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов;
- неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Светлодарска из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.