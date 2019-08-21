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27 августа российские террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня 1 солдат ВСУ ранен

Вчера, 10:02 citynews.net.ua | Напечатать

27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями  миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы сосредоточились на позициях ВСУ в Донецкой области. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Талаковка - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • трижды около Павлополь - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Марьинки - из подствольных гранатометов;
  • неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Светлодарска из запрещенных минскими соглашениями  минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.


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