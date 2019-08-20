Советник Трампа пообещал встречу Зеленского с президентом США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни в Варшаве. Об этом он заявил журналистам во время визита в Киев, сообщает Европейская правда.

По его словам, встреча должна произойти на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны», — сказал Болтон.

Он также заверил, что встреча должна состояться, несмотря на отсутствие официального анонса.

«Я оптимистично настроен относительно встречи в Варшаве. У Трампа с Зеленским уже были две очень теплые беседы. У них снова будет шанс поговорить», — добавил он.