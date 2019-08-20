Единственная электростанция Луганской области перешла в экономный режим с 1 энергоблоком

Луганская теплоэлектростанция, которая входит в структуру энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, перешла на работу одним энергоблоком. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Для уменьшения объемов использования природного газа ДТЭК Луганская ТЭС в 01:00 25 августа перешла на работу одним энергоблоком. Несмотря на одноблочный режим работы станция, как и ранее, продолжает нести нагрузку в 140 МВт. Стабильность энергоснабжения региона сохранится.

Из-за блокирования поставок угля на станцию со стороны РФ с 29 июля ДТЭК Луганская ТЭС перешла на сжигание природного газа для производства электроэнергии. Это позволило обеспечить стабильные поставки электроэнергии жителям Луганской области и избежать веерных отключений в регионе.

Однако себестоимость производства электроэнергии на газе существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке. У ДТЭК Луганской ТЭС нет необходимых ресурсов для покупки газа по рыночным ценам.

Вопрос энергоснабжения Луганской области – это вопрос национальной энергетической безопасности Украины, поэтому решение по стабилизации ситуации должно приниматься на государственном уровне. Единственный выход на данный момент – постановление Кабинета министров Украины о снижении цены на газ для станции до уровня, который покрывает ценовые ограничения на рынке электроэнергии.

По состоянию на сегодняшний день постановление КМУ о снижении цены не принято. В связи с этим для экономии природного раза ДТЭК Луганская ТЭС вынуждена была перейти на работу одним энергоблоком. Несмотря на одноблочный режим работы станция, как и ранее, продолжит нести нагрузку в 140 МВт. Стабильность энергоснабжения региона сохранится.