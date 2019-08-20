В Луганской области заканчивают ремонт автодороги Попасная-Бахмут

В Попаснянском районе, на границе Донецкой и Луганской, восстанавливается дорожная инфраструктура. Работы на участке км 102 + 000 - км 106 + 000 в дороге Н-32 будут полностью завершены до конца августа текущего года.

Как сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области, общественная значимость проведения работ на дороге государственного значения Н-32 «Покровск - Бахмут - Михайловка», заключается в том, что налаживается автомобильное сообщение, водители смогут быстрее добираться до пункта назначения, а местные жители - к объектам социального значения.

Именно сейчас заканчиваются работы по укладке выравнивающего слоя на участке км 102 + 000 - км 106 + 000 автодороги государственного значения Н-32 «Покровск-Бахмут-Михайловка» (прежнее название - автодорога Т-05-04 «Красноармейск - Артемовск - Михайловка»). К концу августа дорожники планируют обустроить обочину, затем - нанести разметку.