Жители оккупированных районов Луганской и Донецкой областей могут получить качественные прививки в украинских больницах

Министерство здравоохранения Украины предлагает жителям временно оккупированных территорий защитить себя и своих детей от 10 опасных болезней - бесплатно получить прививку, гарантированную государством для каждого жителя страны.

Жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей могут получить прививки по Календарю профилактических прививок, защищающих от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Кто может вакцинироваться бесплатно

Подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом и педиатром и получать полный перечень услуг первичной медицинской помощи бесплатно могут:

граждане Украины;

иностранцы, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины;

лица, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Не имеет значения, где вы прописаны или постоянно проживаете. Вы можете выбрать любое медицинское заведение, расположенное на подконтрольных территориях. Перечень всех заведений можно посмотреть на онлайн-карте на сайте Национальной службы здоровья .