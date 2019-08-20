Российские террористы вместо демонтажа установили в Станице Луганской еще одно укрепление

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что российские террористы и дальше продолжает имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения номер 1 в Станице Луганской.

В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку «кунг» с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1. Следует отметить, что в соответствии с решением ТКГ и других Минских договоренностей участок разведения «Станица Луганская» должна быть свободной от любых военных структур.

Стоит отметить, что указанные действия ставят под срыв выполнения Минских договоренностей по разведению сил и средств, таким образом оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.

Кроме того, в рамках договоренностей еще 24 августа военные начали разбирать укрепления с украинской стороны, но после отсутствия зеркальных действий со стороны российских боевиков - прекратили.

Невыполнение договоренностей было зафиксировано представителями СММ ОБСЕ, которые прибыли в Станицу Луганскую с целью оценки оперативной обстановки и выяснения текущего состояния дел на нашей стороне у разрушенного моста.