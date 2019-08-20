Накануне Дня шахтера СБУ провела обыски на угольных предприятиях Луганской области

Накануне Дня Шахтера Служба безопасности Украины провела обыски и обыски и другие следственные действия на государственных шахтах по делу о присвоении 500 млн грн через фиктивные тендеры по закупке шахтного оборудования.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по данным следствия, в течение 2016-2019 годов руководство государственных предприятий Лисичанскугля, Мирноградугля, Шахты им. М.С. Сургая, Первомайскугля, Шахтоуправления Южнодонбасское №1 прописывало тендеры под контролируемые ими фирмы-прокладки.

Организаторы схемы распределили между собой 500 млн грн госпредприятий. При этом оборудование для шахт не поставляли, а лишь периодически ремонтировали.

В СБУ считают, что эти сделки снижали эффективность работы шахт и создавали угрозы для жизни и здоровья работников.

В рамках производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса продолжаются обыски и документирование преступной деятельности должностных лиц шахт.