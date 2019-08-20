Российские террористы продолжают нарушать перемирие - за выходные 4 раненых и 1 погибший

Российские террористы продолжают нарушать договоренности об очередном перемирии. Боевики обстреливают позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.

К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из бойцов от полученных ранений скончался.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.

26 августа, в период с 6:15 ч. в 6:40 ч. противник совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское. Установлено, что огонь оккупанты вели из населенного пункта Доломитное, применив при этом минометы 82-го калибра.

Также 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Большинство обстрелов сосредоточилось на позициях ВСУ в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединское - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север " противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Новолуганское - из запрещенных минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Травневое - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Шумов - из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета.

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.