Глава Луганской ОГА Комарницкий представил своего первого заместителя. Тоже из милиции

Сегодня, 23 августа, председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий представил своего первого заместителя Юрия Погуляйко руководителям структурных подразделений ОГА и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти. Поздравить с назначением на должность прибыл заведующий отделом Главного департамента региональной и кадровой политики Офиса Президента Украины Игорь Горбенко.

Виталий Комарницкий отметил высокий профессионализм вновь подчиненного, сосредоточив внимание на его высоких достижениях в оперативных подразделениях правоохранительных органов и Государственной фискальной службы Украины.

Игорь Горбенко посоветовал первому заместителю председателя облгосадминистрации начать тщательный аудит работы структурных подразделений ОГА, предотвратить возможные коррупционные проявления в их деятельности. По его словам, жители прифронтовой Луганской области должны увидеть положительные изменения в работе власти.

В своей речи Юрий Погуляйко поблагодарил за доверие Виталия Комарницкого и Офиса Президента Украины, воздержался от громких обещаний, подчеркнув что в своей работе будет руководствоваться принципами порядочности, честности и открытости. Первый заместитель председателя ОГА анонсировал ряд координационных совещаний, где и будут определяться планы развития региона.

Юрий Погуляйко родился в селе Верхнешевирьовка Краснодонского района Луганской области 12 ноября 1978.

Имеет три высших образования. Окончил Луганский государственный аграрный университет (менеджер организаций и предприятий), Межрегиональную Академию управления персоналом (юрист), Академию управления Министерства внутренних дел (юрист).

Трудовую биографию начал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступностью Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области.