Радио «49 параллель» поздравит с Днем независимости Украины оккупированный Луганск

В День независимости Украины с радиотелевизионной передающей станции в Бахмутивци начнет работать региональная радиостанция «49 параллель», которую можно будет услышать в оккупированном Луганске.

22 августа Национальным Советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдано временное разрешение на осуществление круглосуточного вещания на частоте 101,1 МГц.

Кроме этого, радиостанция получила разрешения на вещание на частотах 91,2 МГц в пгт Беловодск, 90,6 МГц в с. Городище Беловодского района, 103,3 МГц в с. Зориновка Меловского района и 96,0 МГц в г.. Лисичанск Луганской области.

Отныне с РТС в Новоайдарском районе говорят 11 радиостанций и 14 телеканалов в цифровом формате и три аналоговые телеканалы.