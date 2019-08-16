Города Луганской области празднуют День прапора Украины

Впервые в новейшей истории нашей страны жовто-блакитний стяг был введен в официальное использование 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины, которым позволялось его использование для всех протокольных случаев.

С этого момента национальный флаг использовался вместо флага УССР во всех случаях, требовавших использование государственного флага.

День государственного флага Украины отмечается 23 августа каждого года. Он был утверждён в 2004 году указом президента Украины.

Сегодня всех городах Луганской области тысячи людей празднуют День государственного Флага Украины.

Станица Луганская

В Станице Луганской жители устроили настоящий праздник с ярмаркой, развлечениями для взрослых и детей, выставкой военной техники и радостью.

Счастье

Севродонецк

Попасная