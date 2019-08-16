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Города Луганской области празднуют День прапора Украины

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

Впервые в новейшей истории нашей страны жовто-блакитний стяг был введен в официальное использование 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины, которым позволялось его использование для всех протокольных случаев.

С этого момента национальный флаг использовался вместо флага УССР во всех случаях, требовавших использование государственного флага.

День государственного флага Украины отмечается 23 августа каждого года. Он был утверждён в 2004 году указом президента Украины.

Сегодня всех городах Луганской области тысячи людей празднуют День государственного Флага Украины.

Станица Луганская

В Станице Луганской жители устроили настоящий праздник с ярмаркой, развлечениями для взрослых и детей, выставкой военной техники и радостью.

Города Луганской области празднуют День прапора УкраиныГорода Луганской области празднуют День прапора Украины Города Луганской области празднуют День прапора Украины Города Луганской области празднуют День прапора Украины Города Луганской области празднуют День прапора Украины

Счастье

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Севродонецк

Города Луганской области празднуют День прапора Украины Города Луганской области празднуют День прапора Украины Города Луганской области празднуют День прапора Украины

Попасная

Города Луганской области празднуют День прапора Украины Города Луганской области празднуют День прапора Украины Города Луганской области празднуют День прапора Украины

 


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