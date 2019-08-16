Города Луганской области празднуют День прапора Украины

Города Луганской области празднуют День прапора УкраиныСегодня, 14:55
Впервые в новейшей истории нашей страны жовто-блакитний стяг был введен в официальное использование 18 сентября 1991 года постановлением Президиума Верховного совета Украины, которым позволялось его использование для всех протокольных случаев.
С этого момента национальный флаг использовался вместо флага УССР во всех случаях, требовавших использование государственного флага.
День государственного флага Украины отмечается 23 августа каждого года. Он был утверждён в 2004 году указом президента Украины.
Сегодня всех городах Луганской области тысячи людей празднуют День государственного Флага Украины.
Станица Луганская
В Станице Луганской жители устроили настоящий праздник с ярмаркой, развлечениями для взрослых и детей, выставкой военной техники и радостью.
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