Группу детей из Рубежного не пустили на соревнования в Ирландию - посольство отказало в визе.

Как сообщиет телеканал 1+1, дети-спортсмены из Рубежного должны были вылететь на чемпионат мира по каратэ в Ирландию. Однако за два часа до вылета им сообщили об отказе в визах.

Родители не исключают, что именно их место проживания стало причиной отказа.

В настоящее время украинские чиновники из Всеукраинской Федерации каратэ, Министерства молодежи и спорта Украины и Министерство иностранных дел Украины пытаются разобраться в вопросе.

Соревнования пройдут 24-25 августа в Ирландии.