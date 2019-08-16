Перемирие Зеленского продолжается - 5 обстрелов и 2 раненых за сутки

Перемирие Зеленского продолжается - 5 обстрелов и 2 раненых за суткиСегодня, 10:32
22 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
В Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактической группировки "восток " противник совершил 9 обстрелов:
- трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкое - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Богдановка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела:
- вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- в районе Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два наших военнослужащих получили ранения.