Перемирие Зеленского продолжается - 5 обстрелов и 2 раненых за сутки

22 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактической группировки "восток " противник совершил 9 обстрелов:

трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкое - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе Богдановка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела:

вблизи Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два наших военнослужащих получили ранения.