Промучавшись в Донецке и РФ пособник террористов выбрал Украину

В Донецкой области по Программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» суд освободил от уголовной ответственности участника незаконных вооруженных формирований.

Спецслужбой установлено, что житель Новоазовска в октябре 2014 года присоединился к террористической организации «ДНР». Там он в составе так называемого «пограничного контроля» осуществлял пропуск граждан, автотранспорта и грузов через пропускной пункт боевиков на временно неподконтрольной украинской власти участке государственной границы.

В 2017 году, осознав ошибочность своего выбора, человек выехал на территорию РФ. От знакомых он узнал о программе СБУ «Тебя ждут дома» и обратился к украинским спецслужбам.

Проверка подтвердила, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Решением Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области бывшей участник незаконных вооруженных формирований освобожден от уголовной ответственности и продолжит жить как законопослушный гражданин Украины.