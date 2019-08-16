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Северодонецк купил новое оборудование для ямочного ремонта дорог

Сегодня, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

В начале 2019 года в Северодонецке изменили подход к аварийному ремонту дорог и отказались от подрядных организаций.

Теперь ремонт городского дорожного полотна выполняет специализированный участок по содержанию дорог коммунального предприятия «Северодонецккомунсервис», без привлечения подрядчиков.

Чтобы делать ремонт быстрее, за счет средств городского бюджета на СКС приобретен одноосный прицеп со специальным оборудованием. 21 августа новое оборудование впервые использовалось на аварийном ремонте городских дорог, который начался на этой неделе.

Генеральный директор КП СКС Виталий Постильга похвалился высоким качеством ремонта, который выполняет специализированный участок - ямы, которые были закрыты холодным асфальтом в начале года, до сих пор остаются закрытыми.

Аварийный или ямочный ремонт - это закрытие тем или другим материалом (в то числе - «холодным асфальтом») аварийных ям. По ГОСТ 3587-97 максимальная глубина выбоин не может быть больше 4 см.


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