В Попасной горсовет хочет продать или сдать в аренду 6 бывших котельных

Попаснянский городской совет планирует продать или сдать в аренду помещения бывших котельных в разных частях города. Всего, как говорится в объявлении на официальном сайте, предлагают 6 помещений.

Исполком Попаснянской городского совета намерен передать в аренду или продать следующие объекты:

здание котельной по ул. Мироновская, 4в, общей площадью 297,2 кв.м;

здание котельной по ул. Первомайская, 43в, общей площадью 139,0 кв.м;

здание котельной по ул. Солнечная, 35Д, общей площадью 433,1 кв.м;

здание котельной по ул. Первомайская, 92а, общей площадью 173,8 кв.м;

здание котельной по ул. Спортивная, 3а, общей площадью 149,6 кв.м;

здание котельной по ул. Оседача, 14б, общей площадью 260,6 кв.м;

Всех желающих, имеющих взять в аренду или приобрести обращаться за справками в городской совет кабинет № 225 и 232 (тел. 2-12-25; 2-10-89) с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.