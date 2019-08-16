В Луганской области чиновник Службы автомобильных дорог «не заметил» отсутствия ремонта трассы на 1,4 млн гривень

Оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции собрали материалы, подтверждающие причастность должностного лица Службы автомобильных дорог к преступной деятельности, в результате чего было нанесен более 1,4 миллиона гривен убытков. Относительно фигуранта избрана мера пресечения в виде залога.

Досудебным расследованием установлено, что для выполнения текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения «Счастье-Широкий» из бюджета было выделено более 20 миллионов гривен. Службой автомобильных дорог области с победителем тендера был заключен соответствующий договор и назначен ответственный, который должен был контролировать качество и объемы выполненных работ.

Подрядчиком были предоставлены акты о выполненных работах и ​​стоимости использованных материалов. Во время проверки качества ремонтных работ чиновник не увидел, что данные на бумаге не совпадают с фактическим объемом выполненных работ. Указанные в акте работы - вообще не были выполнены на момент подписания официальных документов, которые стали основанием для перечисления на счета коммерческой структуры средств из бюджета.

Согласно заключению экспертного исследования, вследствие служебной халатности чиновника нанесено более 1,4 миллиона гривень убытков.

19 августа по процессуального руководства прокуратуры Луганской области правонарушителю было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемому чиновнику избрана мера пресечения в виде 38000 гривен залога.

Ранее, по данному делу о подозрении было сообщено руководителю коммерческой структуры и еще одному лицу, организовавшему преступную схему. Досудебное расследование в отношении этих двух фигурантам завершено, обвинительные акты направлены в суд.