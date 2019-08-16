» » В Луганской области чиновник Службы автомобильных дорог «не заметил» отсутствия ремонта трассы на 1,4 млн гривень

В Луганской области чиновник Службы автомобильных дорог «не заметил» отсутствия ремонта трассы на 1,4 млн гривень

Сегодня, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Нацполиции собрали материалы, подтверждающие причастность должностного лица Службы автомобильных дорог к преступной деятельности, в результате чего было нанесен более 1,4 миллиона гривен убытков. Относительно фигуранта избрана мера пресечения в виде залога.

Досудебным расследованием установлено, что для выполнения текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения «Счастье-Широкий» из бюджета было выделено более 20 миллионов гривен. Службой автомобильных дорог области с победителем тендера был заключен соответствующий договор и назначен ответственный, который должен был контролировать качество и объемы выполненных работ.

Подрядчиком были предоставлены акты о выполненных работах и ​​стоимости использованных материалов. Во время проверки качества ремонтных работ чиновник не увидел, что данные на бумаге не совпадают с фактическим объемом выполненных работ. Указанные в акте работы - вообще не были выполнены на момент подписания официальных документов, которые стали основанием для перечисления на счета коммерческой структуры средств из бюджета.

Согласно заключению экспертного исследования, вследствие служебной халатности чиновника нанесено более 1,4 миллиона гривень убытков.

19 августа по процессуального руководства прокуратуры Луганской области правонарушителю было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемому чиновнику избрана мера пресечения в виде 38000 гривен залога.

Ранее, по данному делу о подозрении было сообщено руководителю коммерческой структуры и еще одному лицу, организовавшему преступную схему. Досудебное расследование в отношении этих двух фигурантам завершено, обвинительные акты направлены в суд.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:10

Северодонецк купил новое оборудование для ямочного ремонта дорог

Сегодня, 15:05

В Попасной горсовет хочет продать или сдать в аренду 6 бывших котельных

Сегодня, 13:57

Украина готовит к обмену четырех задержанных граждан Российской Федерации

Сегодня, 13:53

В Луганской области чиновник Службы автомобильных дорог «не заметил» отсутствия ремонта трассы на 1,4 млн гривень

Сегодня, 11:51

Зеленский добавил в группу по реинтеграции временно оккупированных территорий общественные организации

Сегодня, 10:36

Макрон, Джонсон и Меркель уже не хотят возвращения РФ в клуб «G7»

Сегодня, 10:19

В Станице Луганской завершено разминирование с обеих сторон

Вчера, 17:47

Лисичанский горсовет нашел деньги для оплаты электроэнергии водоканалом

Вчера, 17:43

Кабинет Министров выделил 5,4 млн грн на помощь пострадавшим в АТО и их семьям

Вчера, 17:41

В Донецкой области задержали «судью ДНР» с поддельным паспортом

Вчера, 16:57

В Лисичанске посчитали кто и сколько должен за воду

Вчера, 15:29

В Украину вернулся политзаключенный из РФ Роман Терновский

Новости Украины:

Сегодня, 15:01

В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматического оружия

Сегодня, 11:53

Сессия Таировской ОТГ проголосовала за отставку Тимура Хасаева с поста поселкового головы

Вчера, 14:01

Председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко

Вчера, 11:07

Полиция рассказала как инсценировали убийство женщин для поиска заказчика

Вчера, 10:27

Пропавшие в Киевской области женщина вместе с дочерью стали жертвами заказного убийства

20-08-2019, 16:42

В Киеве состоится концерт группы «Время и Стекло» – TicketsBox

20-08-2019, 16:36

Суд арестовал владельца одесского отеля «Токио Стар»

20-08-2019, 15:34

«Днепр-1» заявил молодого футболиста Алексея Шарапенко — главные новости футбола

20-08-2019, 12:11

На День государственного флага и День Независимости в Киеве запретят движение транспорта

19-08-2019, 15:52

В Ивано-Франковской области задержали таможенника при получении 2500 долларов США взятки

16-08-2019, 15:50

Отличительные особенности нефильтрованного пива

16-08-2019, 13:25

В Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 