Зеленский добавил в группу по реинтеграции временно оккупированных территорий общественные организации

Владимир Зеленский изменил Указ Президента Украины от 7 августа 2019 N2 584 «Вопросы Комиссии по вопросам правовой реформы» и ввел в ее состав представителей общественных организаций и консультантов от международных организаций.

В рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вошли:

Дурнева Татьяна Владимировна - исполнительный директор общественной организации «Общественный холдинг «Група впливу»(по согласованию)

Лунева Елена Валентиновна - менеджер по адвокации общественной организации «Центр информации о правах человека» (по согласованию);

В состав Комиссии по вопросам правовой реформы (рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий):

Волкова Надежда Сергеевна - директор общественной организации «Украинская правовая консультативная группа» (по согласованию);

В состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы: