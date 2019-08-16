Зеленский добавил в группу по реинтеграции временно оккупированных территорий общественные организации

Зеленский добавил в группу по реинтеграции временно оккупированных территорий общественные организацииСегодня, 11:51
Владимир Зеленский изменил Указ Президента Украины от 7 августа 2019 N2 584 «Вопросы Комиссии по вопросам правовой реформы» и ввел в ее состав представителей общественных организаций и консультантов от международных организаций.
В рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий вошли:
- Дурнева Татьяна Владимировна - исполнительный директор общественной организации «Общественный холдинг «Група впливу»(по согласованию)
- Лунева Елена Валентиновна - менеджер по адвокации общественной организации «Центр информации о правах человека» (по согласованию);
В состав Комиссии по вопросам правовой реформы (рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий):
- Волкова Надежда Сергеевна - директор общественной организации «Украинская правовая консультативная группа» (по согласованию);
В состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы:
- Людмила Выговская - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития (по согласию)
- Сергей Дрозач - руководитель юридической группы Международной организации права развития (по согласию)
- Андрей Михеев - эксперт по правовым вопросам Международной организации права развития (по согласованию).