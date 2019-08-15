В Станице Луганской завершено разминирование с обеих сторон

Главной темой вчерашнего заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Участники ТКГ согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги.

В частности, стороны уже обменяются через председателя ОБСЕ в Украине письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске 21 августа 2019 г. сделал следующее заявление:

«Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля 2019 г., продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, оно является самым действенным.

Сегодня, спустя 30 дней с начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остаётся значительно ниже по сравнению с этим показателем до его вступления в силу.

Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы убитыми вследствие обстрелов, хотя, к сожалению, один человек был ранен. Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии.

Я ещё раз настоятельно призываю все стороны и далее полностью соблюдать эти обязательства, особенно ввиду начала учебного года.

Главной темой сегодняшнего заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Участники ТКГ согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны.

В Рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Экономическая рабочая группа, среди прочих тем, сегодня обсуждала вопросы, связанные с водоснабжением в ОРДО и ОРЛО, в частности финансовое положение и подготовку к международному аудиту предприятия «Вода Донбасса».

Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов обмена удерживаемыми.

Политическая рабочая группа, как и на прошлом заседании, продолжила дискуссии по вопросам своей традиционной повестки дня – имплементации «формулы Штайнмайера», амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРЛО».