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Лисичанский горсовет нашел деньги для оплаты электроэнергии водоканалом

Сегодня, 17:47 citynews.net.ua | Напечатать

Лисичанский горсовет нашел деньги для оплаты электроэнергии водоканаломСегодня, 21 августа, состоялось заседание внеочередной 69-й сессии Лисичанского городского совета седьмого созыва под председательством депутата городского совета Татьяны Скота. В работе сессии приняли участие депутаты и их помощники, руководители и сотрудники структурных подразделений городского совета и коммунальных предприятий, представители общественности и средств массовой информации.

Во время заседания депутаты внесли изменения в городской бюджет на 2019, в Программу развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.. Лисичанска на 2019, до решения городского совета «Об утверждении« Программы по оказанию единовременной целевой помощи» и выделили средства на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Как сообщает пресс-служба городского совета, задолженность потребителей перед ЛКСП «Лисичанскводоканал» на 1 апреля составляла 81 миллион 153 тысячи гривень, в т. ч. задолженность населения составляет 66 миллионов 184,5 тысяч гривень, льготы и субсидии - 520,0 тысяч гривень.

Примечательная дата отчетности - судя по всему в В ЛКСП «Лисичанскводоканал» даже не знают сколько долгов у них по состоянию на 1 августа.

Крупнейшие должники, по предприятиям ГП «Северодонецкая ТЭЦ» - 2 млн 787, с тыс.грн., ОАО «Лисичанскуголь» - 3 млн 559,8 тыс.грн., Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» - 1 млн 348,2 тыс. В случае погашения задолженности ЛКСП «Лисичанскводоканал» сможет внести предоплату ООО «Энер ВОСТОК».


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