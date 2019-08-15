Кабинет Министров выделил 5,4 млн грн на помощь пострадавшим в АТО и их семьям.

Как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины, правительство предоставит одноразовую денежную помощь на общую сумму 5,4 млн грн для семей двух человек, погибших и шести лиц, получивших инвалидность во время участия в антитеррористической операции.

Указанные средства будут направлены Министерству социальной политики из резервного фонда Государственного бюджета Украины.