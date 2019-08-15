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В Донецкой области задержали «судью ДНР» с поддельным паспортом

Сегодня, 17:41 citynews.net.ua | Напечатать

На пункте пропуска «Новотроицкое» на Донбассе обнаружили женщину, которая пыталась пересечь линию разграничения по поддельному паспорту. Позже выяснилось, что она судья. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

При пересечении КПП женщина предъявила сотрудникам паспорт гражданки Украины с признаками подделки. При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у нее действительный паспорт на другое имя. Также выяснилось, что женщина работает судьей в одном из райсудов Донецкой области.

От дачи объяснений женщина отказалась.

Сейчас начато уголовное производство.

 


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