В Лисичанске посчитали кто и сколько должен за воду

Спустя 3 суток после отключения Лисичанского водоканала от электроэнергии в горсовете наконец посчитали кто и сколько должен за воду. Правда цифры только апрельские. Судя по всему искусство ежемесячной отчетности недоступно бухгалтерии ЛКСП «Лисичанскводоканал».

В ЛКСП «Лисичанскводоканал» без электроэнергии остались ВНС «Белогоривская», ВНС «Совместная», ВНС «РТИ», ВНС «Привольнянское», ВНС «Малорязанцево», КНС № 2, 3 , 12, 13, в связи с нарушением договора на поставку электроэнергии, а именно невыполнение ЛКСП «Лисичанскводоканал» предоплаты в размере 100% заявленных объемов потребления электроэнергии.

В результате отключение электроэнергии привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье. Всего без воды остались 80 тысяч жителей Луганской области.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба городского совета, задолженность потребителей перед ЛКСП «Лисичанскводоканал» на 1 апреля составляла 81 миллион 153 тысячи гривень, в т. ч. задолженность населения составляет 66 миллионов 184,5 тысяч гривень, льготы и субсидии - 520,0 тысяч гривень.

Примечательная дата отчетности - судя по всему в В ЛКСП «Лисичанскводоканал» даже не знают сколько долгов у них по состоянию на 1 августа.

Крупнейшие должники, по предприятиям ГП «Северодонецкая ТЭЦ» - 2 млн 787, с тыс.грн., ОАО «Лисичанскуголь» - 3 млн 559,8 тыс.грн., Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» - 1 млн 348,2 тыс. В случае погашения задолженности ЛКСП «Лисичанскводоканал» сможет внести предоплату ООО «Энер ВОСТОК».

Сейчас руководством города и администрацией - ЛКСП «Лисичанскводоканал» прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия.

Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП «Лисичанскводоканал» совместно с Главным управлением ДСНС в Луганской области разрабатывается график подвоза питьевой и технической воды.