В Украину вернулся политзаключенный из РФ Роман Терновский

Политзаключенный Роман Терновский вернулся в Украину после освобождения из незаконного заключения в России. Об этом сообщило общественное движение «Объединение родственников политзаключенных Кремля» в Facebook.

«Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область. У мужчины вообще нет денег и любых других ресурсов», — говорится в сообщении.

Терновского задержали в 2017 году в Ростове-на-Дону за причастность к деятельности «Правого сектора».

В СК РФ тогда заявили, что Терновский в составе «Правого сектора» неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других мероприятиях на территории Украины. Кроме того, как отмечалось, через аккаунт в Facebook Терновский осуществлял пропаганду деятельности «Правого сектора» среди пользователей интернета, в частности россиян.

В 2018 году приговором суда Терновскому было назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.