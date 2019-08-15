В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

Сегодня начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Также на встрече планируется обсудить вопросы постоянного нарушения перемирия российскими террористами и ремонт моста в Станице Луганской.