С октября 2019 монетизированную субсидию можно получить в любом из 38 уполномоченных банков

В Украине расширен перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию. Это может быть один из 38 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат.

Начиная с октября текущего года, выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке. Но если субсидиант желает получать помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.

Получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, к предоставлению информации о платежных реквизитах получать монетизированного субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому присуждена безналичную форму помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.

Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

Список банков, где можно получать субсидию на оплату услуг ЖКХ:

АО «Укрэксимбанк», АО «Ощадбанк», АО КБ «ПРИВАТБАНК», АО АБ «Укргазбанк», АО «Укрсоцбанк», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «Кредобанк», АО «УкрСиббанк», АО «Идея Банк», АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», АО «Пиреус Банк МКБ», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ОТП Банк», АО «Банк Альянс», АО АКБ «Львов», АО АКБ «Индустриалбанк», АО «МТБ БАНК» , АО АБ «Пивденный», АО «Полтава-банк», АО «ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ бАНК», АО «Восточно-УКРАИНСКИЙ бАНК« ГРАНТ », АО« Юнекс банк », АО« Коммерческий Индустриальный банк », АО« Универсал банк » АО «АКБ« РАДАБАНК », АО« БАНК ВОСТОК », Т «МОТОР-БАНК», АО «КБ« АКОРДБАНК », АО« КРИСТАЛБАНК », АО« БАНК СИЧ », АО« БАНК «Клиринговый дом», АО «МЕТАБАНК», АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК", АО "ПРАВЭКС БАНК» АО «ТАСкомбанк», АО «Укрстройинвестбанк», АО «АКЦЕНТ-БАНК» (АО «А-БАНК»), АО «АГРОПРОСПЕРИС БАНК» (АО «АП БАНК»).