Сегодня Лисичанский горсовет будет искать деньги для оплаты электроэнергии

Сегодня Лисичанский горсовет будет искать деньги для оплаты электроэнергииСегодня, 11:31
Сегодня в Лисичанске состоится внеочередное заседание городского совета. Депутаты займутся вопросом выделения финансовой поддержки ЛКСП «Лисичанскводоканал», которое уже третий день отключено от поставок электроэнергии.
В результате задолженности в 142 миллиона гривень за предыдущие годы и невыполнения обязательств по оплате текущего потребления электроэнергии, объекты КП были отключено энергетиками и более 80 тысяч жителей города и района оказались без воды.
Как сообщает пресс-служба горсовета, заседание внеочередной сессии Лисичанского городского совета седьмого созыва состоится 21 августа 2019 в 15.00 в зале заседаний.
На рассмотрение городского совета выносятся следующие вопросы:
- О внесении изменений в Программу развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.. Лисичанска на 2019 год.
- О выделении средств на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал».
- О внесении изменений в городской бюджет на 2019 год.
- О внесении изменений в решение Лисичанского городского совета от 04.07.2019 № 67/1018.