Сегодня Лисичанский горсовет будет искать деньги для оплаты электроэнергии

Сегодня в Лисичанске состоится внеочередное заседание городского совета. Депутаты займутся вопросом выделения финансовой поддержки ЛКСП «Лисичанскводоканал», которое уже третий день отключено от поставок электроэнергии.

В результате задолженности в 142 миллиона гривень за предыдущие годы и невыполнения обязательств по оплате текущего потребления электроэнергии, объекты КП были отключено энергетиками и более 80 тысяч жителей города и района оказались без воды.

Как сообщает пресс-служба горсовета, заседание внеочередной сессии Лисичанского городского совета седьмого созыва состоится 21 августа 2019 в 15.00 в зале заседаний.

На рассмотрение городского совета выносятся следующие вопросы: