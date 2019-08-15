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Сегодня Лисичанский горсовет будет искать деньги для оплаты электроэнергии

Сегодня, 11:31 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Лисичанске состоится внеочередное заседание городского совета. Депутаты займутся вопросом выделения финансовой поддержки ЛКСП «Лисичанскводоканал», которое уже третий день отключено от поставок электроэнергии.

В результате задолженности в 142 миллиона гривень за предыдущие годы и невыполнения обязательств по оплате текущего потребления электроэнергии, объекты КП были отключено энергетиками и более 80 тысяч жителей города и района оказались без воды.

 

Как сообщает пресс-служба горсовета, заседание внеочередной сессии Лисичанского городского совета седьмого созыва состоится 21 августа 2019 в 15.00 в зале заседаний.

На рассмотрение городского совета выносятся следующие вопросы:

  1. О внесении изменений в Программу развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.. Лисичанска на 2019 год.
  2. О выделении средств на финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал».
  3. О внесении изменений в городской бюджет на 2019 год.
  4. О внесении изменений в решение Лисичанского городского совета от 04.07.2019 № 67/1018.

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