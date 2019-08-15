В поселке Нижнетеплое обнаружили схрон с боеприпасами и оружием

В поселке Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области обнаружили схрон с боеприпасами и оружием.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции изъяли из тайника три ручные противотанковые гранатометы, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибра 120 мм, три гранаты РПГ-22.

Также обнаружено девятнадцать корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 мм и почти семьсот - калибра 7,62 мм.