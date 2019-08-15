20 августа российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня

20 августа российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огняСегодня, 10:14
20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Большинство обстрелов сосредоточлись на позициях ВСУ в Донецкой области:
- неподалеку Талаковка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Старогнатовка - из станковой противотанкового гранатомета;
- вблизи Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.
Также 2 обстрела зафиксировано на границе Луганской и Донецкой областей:
- неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов.
- возле Луганского - из гранатометов различных систем.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.