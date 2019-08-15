20 августа российские террористы 7 раз нарушили режим прекращения огня

20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Большинство обстрелов сосредоточлись на позициях ВСУ в Донецкой области:

неподалеку Талаковка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровка - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Старогнатовка - из станковой противотанкового гранатомета;

вблизи Богдановка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета.

Также 2 обстрела зафиксировано на границе Луганской и Донецкой областей:

неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов.

возле Луганского - из гранатометов различных систем.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.