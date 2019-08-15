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В Украине проводят усиленный мониторинг радиации из-за взрыва ракеты в России

Вчера, 20:07 citynews.net.ua | Напечатать

Спасатели сообщили, что проводят усиленный контроль в областях, которые могли пострадать от загрязненного радионкулидами воздуха. Речь идет о Киевской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесских областях.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что взрыв на полигоне в Арханегльской области не повлиял на радиационный фон в Украине.

Измерения проводились с 10 по 18 августа. Они показали, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а мощность экспозиционной дозы на всей территории Украины находится в своих привычных рамках. Кроме того, в воздушных пробах не было обнаружено дополнительных радионуклидов, которые могут свидетельствовать о прохождении над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс.

19 августа в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в России. Часть загрязненного воздуха могла попасть и на территорию Украины.


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