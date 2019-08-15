Российские террористы сорвали синхронный демонтаж укреплений у Станицы Луганской

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской, однако оккупанты отказались от «зеркальных» действий.

Как сообшает пресс-центр ООС, в 11.00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1. Однако российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НЗФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж.

В результате украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы».

Незаконные вооруженные формирования РФ, угрожая оружием, которого на участке разведения не должно быть, также не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста.

Блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской свидетельствует о нежелании российских наемников и их вооруженных формирований перейти к реальному ремонту разрушенной части моста.