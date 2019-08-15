Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Александра Клименко

Печерский районный суд столицы заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, Главная военная прокуратура ГПУ 21 апреля 2017 года завершила специальное досудебное расследование (заочное) уголовного производства по подозрению бывшего главы ГФС (министра доходов и сборов).

В ГПУ отметили, что ходатайство об аресте Клименко подавали неоднократно.

«Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19.08.2019 следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей», — указано в сообщении.

В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства… С целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились на судебное заседание для защиты интересов своего клиента.

Напомним, несколькими днями ранее Печерский районный суд города Киева заочно арестовал экс-министра МВД Виталия Захарченко. Также бежавшего в Россию вместе с Януковичем.