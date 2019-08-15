В Лисичанске, Приволье и Новодружеске 80 тыс людей остались без воды

В Луганской области без водоснабжения остались около 80 000 человек.

19 августа в результате задолженности за электроснабжение были отключено объекты КП «Лисичанскводоканал» в Лисичанске.

Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично г. Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов).

В ГСЧС обещают обеспечить подвоз воды при необходимости.

Как сообщили в Лисичанском гордском совете, без водоснабжения остались 55 600 населения центральной части города Лисичанска, городов Новодружеска и Приволье, 24.4 тысячи населения южной части города Лисичанска в районе РТИ и объекты социальной сферы.