Российские террористы вербуют студентов и молодежь на убой в подразделения на оккупированных территориях

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование пытается предотвратить снижение укомплектованности личным составом подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

С начала августа выросло количество российских военнослужащих, желающих уволиться с военной службы, в т.ч. из-за введения командованием ВС РФ жесткого контроля проведения мероприятий боевой подготовки и приостановление выплат дополнительных средств за выполнение боевых задач в условиях "режима прекращения огня".

В то же время в населенных пунктах на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, противником очередной раз начата масштабная агитационная кампанию по призыву на военную службу мужчин из числа местного населения.

При этом для предотвращения уклонения юношей от этого "призыва", российские оккупационные администрации ограничили выезд за пределы оккупированных территорий студентов и выпускников общеобразовательных учебных заведений.