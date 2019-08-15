Российские террористы скинули гранату на позиции ВСУ с беспилотника - 1 боец ранен

19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С целью нанесения наибольшего ущерба украинским военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкое - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Талаковка - из автоматического гранатомета;

вблизи Павлополь - применил беспилотный летательный аппарат снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения. Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополь с автоматического гранатомета;

вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.