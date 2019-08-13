У Ахметова отобрали Укртелеком - наложен арест на почти 93% акций

Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций Укртелекома за долги ООО «ЕСУ» (владелец пакета акций Укртелекома) перед Ощадбанком.

Как сообщает пресс-служба Ощадбанка, в установленные проспектом эмиссии сроки ООО «ЕСУ» не осуществило погашение облигаций и не уплатило начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судебные процедуры продолжались почти два года.

«При этом ООО «ЕСУ» пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, и рассрочка была отменена», — заявили в пресс-службе Сбербанка.

Подчеркивается, что арестованные акции Укртелекома должны быть проданы в процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов ООО «ЕСУ» перед банком в размере почти 1,8 миллиарда гривен.