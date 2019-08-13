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Хомчак представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Вчера, 16:12 citynews.net.ua | Напечатать

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, в командовании Сухопутных войск ВС Украины начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак представил нового командующего - генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Представляя нового руководителя самого многочисленного вида Вооруженных Сил, Хомчак отметил, что Сырский качественно выполнил свои задачи на предыдущей должности командующего операции Объединенных сил.

Главнокомандующий ВС Украины пожелал Сырскому дальнейших успехов и свершений на новой должности.

Также Хомчак поблагодарил генерал-полковника Сергею Попко, который рассматривается на назначение на более высокую должность, за самоотверженную многолетнюю плодотворную деятельность в пользу Сухопутных войск и Вооруженных Сил.

 


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