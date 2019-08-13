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Террорист из отряда Гиркина скрывался от правосудия в Запорожье

Вчера, 16:05 citynews.net.ua | Напечатать

Оперативники спецслужбы установили, что житель Шахтерска, находясь на территории Донецкой области в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления, в апреля 2014 года был освобожден из тюрьмы при условии присоединения  к незаконным вооруженным формированиям. В Славянске он присоединился к террористической группы под руководством Гиркина (Стрелкова). 

Как сообщает пресс-центр СБУ, будучи стрелком, он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянская, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным Силам Украины.

Впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение «Боевые коты» 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции «ДНР». Установлено, что в 2017 году на временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины боевика обвинили в разбое и объявили в розыск так называемыми правоохранительными органами «ДНР».

В конце июля 2019 злоумышленник прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе. Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания.


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