ЛЭО планирует сегодня отключить Лисичанский водоканал от электроснабжения

Луганское энергетическое объединение сообщило об отключении водоканала от элетроснабжения.

По данным энергетиков, Лисичанскводоканал должен более 142 миллионов гривень за электроэнергию. В результате систематического невыполнения коммунальным предприятием договоренностей об оплате текущего потребления, ЛЭО вынуждено отключить поставки электроэнергии.

В результате отключения Лисичанск останется без воды уже сегодня, 19 августа.

Как сообщают местные жители, в центре города уже нет воды. а в районе РТИ вода идет с перебоями.