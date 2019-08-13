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ЛЭО планирует сегодня отключить Лисичанский водоканал от электроснабжения

Сегодня, 12:47 citynews.net.ua | Напечатать

Луганское энергетическое объединение сообщило об отключении водоканала от элетроснабжения.

По данным энергетиков, Лисичанскводоканал должен более 142 миллионов гривень за электроэнергию. В результате систематического невыполнения коммунальным предприятием договоренностей об оплате текущего потребления, ЛЭО вынуждено отключить поставки электроэнергии.

В результате отключения Лисичанск останется без воды уже сегодня, 19 августа.

Как сообщают местные жители, в центре города уже нет воды. а в районе РТИ вода идет с перебоями.


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