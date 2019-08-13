В Старобельске польские байкеры почтили память офицеров, расстрелянных НКВД в 1939-1940 годах

В воскресенье, 18 августа, в Старобельский район во главе с консулом Генерального Консульства Республики Польша в Харькове прибыли 44 гражданина Республики Польша - участники традиционного Международного Катынского моторейда. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Гостей встретили представители Луганской облгосадминистрации, Старобельского райгосадминистрации, райсовета, горсовета и ОО «Старобельское районное общество любителей польского языка и культуры «Мост надежды»

Вместе они посетили места захоронений на кладбище с. Чмыревка польских военнопленных, которые содержались в Старобельском лагере НКВД в 1939-1940 годах.

Там они почтили память и возложила цветы к могилам польских офицеров и украинским военнослужащим, которые погибли защищая территориальную целостность и независимость Украины во время боевых действий.

Также делегация возложила цветы к памятной доске на месте содержания польских военнопленных на территории женского монастыря.

Следует отметить, что Луганская областная государственная администрация в течение 27 лет способствует польским национально-культурным обществам в организации и проведении мемориальных мероприятий, с целью сохранить от уничтожения и забвения те исторические места, которые связали трагическими событиями историю наших двух народов.